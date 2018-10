Goldman Sachs hat das Kursziel für Covestro nach Zahlen von 53 auf 52 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Sie habe zwar ihre Schätzungen nur geringfügig gekappt, erwarte aber einen deutlichen Schnitt der Markterwartungen für 2019, schrieb Analystin Georgina Iwamoto in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die durchschnittliche Markterwartung für das operative Ergebnis (Ebitda) 2019 dürfte um 20 bis 30 Prozent sinken. Dabei verwies sie auf die von dem Kunststoffhersteller avisierten höheren Kosten und das negative Preisumfeld in den ersten drei Quartalen 2019./ck/mis Datum der Analyse: 25.10.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0021 2018-10-26/08:54

ISIN: DE0006062144