Internetdruckerei setzt verstärkt auf Produktions- und Shop-Partnerschaften

Die Internetdruckerei Unitedprint lädt auf ihrer neuen Corporate Website www.unitedprint.info zu Produktions- und Shop-Partnerschaften ein und gibt damit einen Einblick in ihre forcierte strategische Ausrichtung, auf diese Weise ihr weiteres Wachstum zu unterstützen.

Auf www.unitedprint.info zeigt Unitedprint nicht nur seine bekannten Marken und präsentiert sich potentiellen Mitarbeitern, sondern wirbt auch um Partnerschaften für Produktion und Vertrieb. Der Plattformgedanke wird dabei weiter in den Fokus der zukünftigen Entwicklung von Unitedprint rücken.

Um das Angebot für ihre Kunden weiter auszubauen und attraktiver zu gestalten, öffnet sich die Onlinedruckerei auf ihrer Corporate Website für Produktionspartner. Unitedprint sucht laufend leistungsfähige Produzenten, die den qualitativen und quantitativen Ansprüchen des E-Commerce-Unternehmens gerecht werden, um deren Kunden ein noch größeres Produktportfolio mit noch schnelleren Lieferzeiten anbieten zu können. Daher lädt Unitedprint Unternehmen der Druck- und Werbemittel/-technikbranche ein, deren Erfahrungen, Kapazitäten und sogar deren eigene Spezialprodukte für einen gemeinsamen nationalen und internationalen WtP-Erfolg einzubringen.

Auch im Vertrieb bietet die Internetdruckerei mit ihren USS-Programmen Web-to-Print-Partnerschaften an, um als Wiederverkäufer von Portfolio, Preisen, Geschwindigkeit und Know-how von Unitedprint profitieren zu können. Über die neue Corporate Website wird Interessenten die Möglichkeit geboten, sich direkt für die WtP-Partnerprogramme zu registrieren.

"Über unsere neue ‚digitale Visitenkarte' www.unitedprint.info können wir die Verbindung mit neuen und zusätzlichen Partnern weiter ausbauen und so ein wertvolles Netzwerk mit Produktions- und Shop-Partnerschaften schaffen, um den Nutzen für unsere Kunden weiter kontinuierlich zu steigern", so Fabian Frenzel, Direktor Innovation/Marketing von Unitedprint.

Unitedprint.com SE ist ein globales und innovationsorientiertes E-Commerce-Unternehmen im Bereich Druck und Medien. Als eine der führenden Onlinedruckereien Europas beschäftigt Unitedprint.com SE etwa 700 Mitarbeiter und betreibt die bekannten Angebote print24, Easyprint, Unitedprint, getprint, printwhat, FIRSTPRINT, DDK PRINT BIG, infowerk und USS (Unitedprint Shop Services) an weltweit 26 Standorten neben Deutschland in 21 weiteren europäischen Ländern sowie darüber hinaus in Brasilien, China, Kanada und den USA. Unitedprint bietet seinen Kunden neben klassischen Printprodukten auch hochwertige Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Textildruck, Fotodruck, Großformat, Werbemittel, Werbetechnik und Hotel-/Gastronomiebedarf.

