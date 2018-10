Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Original-Research: Ludwig Beck AG - von GBC AG Einstufung von GBC AG zu Ludwig Beck AG Unternehmen: Ludwig Beck AG ISIN: DE0005199905 Anlass der Studie: Research Note Empfehlung: Kaufen Kursziel: 35,60 EUR Kursziel auf Sicht von: 31.12.2019 Letzte Ratingänderung: - Analyst: Matthias Greiffenberger; Cosmin Filker Guidance bestätigt mit erfolgreichem Weihnachtsgeschäft in Aussicht. Der zuvor lang anhaltende Sommer belastete das Herbstgeschäft. Kursziel auf 36,50 EUR erhöht (bisher: 34,75 EUR ) ??" Rating Kaufen Durch den langanhaltenden und heißen Sommer konnte weniger Herbstmode als im Vorjahreszeitraum umgesetzt werden. Dies führte zu einem Umsatzrückgang von 5,7% auf 111,7 Mio. EUR (VJ: 118,5 Mio. EUR ). Segmentseitig setzt sich der Trend weiter fort, dass das Stammhaus LUDWIG BECK in München im Vergleich zum Segment WORMLAND weniger von derartigen Effekten betroffen ist. Im Vergleichszeitraum reduzierte sich der Umsatz des Segments WORMLAND um 6,2% auf 48,2 Mio. EUR (VJ: 51,4 Mio. EUR ), während das Segment LUDWIG BECK nur um 5,1% auf 63,6 Mio. EUR (VJ: 67,0 Mio. EUR ) zurückging. Trotz der verbesserten Brutto-Rohertragsmarge von 39,8% (VJ: 38,5%) reduzierte sich das operative Ergebnis auf -2,5 Mio. EUR (VJ: -1,1 Mio. EUR ). Hintergrund hierfür ist zum einen der hohe Fixkostenanteil und zum anderen das Segment WORMLAND. Bei steigenden Umsätzen sollten beide Segmente jeweils deutlich positive Ergebnisse erwirtschaften und könnten überproportionale Renditeverbesserungen erreichen. Das Segment LUDWIG BECK konnte abermals, trotz der schwierigen Rahmenbedingungen, ein gutes operatives Ergebnis in Höhe von 2,3 Mio. EUR (VJ: 3,2 Mio. EUR ) erzielen. Im Vergleich hierzu ist das Segment WORMLAND noch nicht profitabel und erzielte ein EBIT in Höhe von -4,8 Mio. EUR (VJ: -4,3 Mio. EUR ). Die Ergebnisrückgänge beider Segmente waren auf die rückläufigen Umsätze zurückzuführen, während die Kostenstruktur stabil gehalten werden konnte. Auf Konzernebene wurde entsprechend ein EBIT in Höhe von -2,5 Mio. EUR verbucht (VJ: -1,1 Mio. EUR ). Das Unternehmen hat die Prognose bestätigt und erwartet weiterhin Bruttoumsatzerlöse von mehr als 170 Mio. EUR im laufenden Geschäftsjahr 2018, bei einer EBIT-Marge zwischen 3,5% bis 5,0%, bezogen auf den Nettoumsatz. Unsere Prognose liegt im Rahmen der Guidance und wir gehen davon aus, dass mit einem guten vierten Quartal 2018 die Guidance erreicht werden sollte. Das vierte Quartal ist für den Einzelhandel der wichtigste Umsatz- und Ergebnislieferant und sollte mit dem Weihnachtsgeschäft deutlich wetterunabhängiger als die übrigen Quartale sein. Vor dem Hintergrund des Know-how-Transfers von LUDWIG BECK auf WORMLAND gehen wir davon aus, dass WORMLAND mittelfristig ebenfalls deutlich profitabel operieren wird. Aufgrund der weiteren Kompression des risikolosen Zinssatzes auf 1,0% (zuvor 1,25%) und daraus resultierenden Reduktion des WACC auf 4,96% (bisher: 5,13%) erhöht sich die Bewertung auf Basis unseres DCF-Modells von LUDWIG BECK auf 36,50 EUR je Aktie (bisher: 34,75 EUR ) und wir vergeben das Rating KAUFEN. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/17107.pdf Kontakt für Rückfragen Jörg Grunwald Vorstand GBC AG Halderstraße 27 86150 Augsburg 0821 / 241133 0 research@gbc-ag.de Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach § 85 WpHG und Art. 20 MAR. Beim oben analysierten Unternehmen ist folgender möglicher Interessenkonflikt gegeben: (5a,11); Einen Katalog möglicher Interessenkonflikte finden Sie unter: http://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung.htm Datum (Zeitpunkt)Fertigstellung: 25.10.18 (18:00 Uhr) Datum (Zeitpunkt) erste Weitergabe: 26.10.18 (10:00 Uhr) =------------------übermittelt durch die EQS Group AG.------------------- Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

