Guten Tag liebe Anlegerinnen und Anleger,

die Aktienmärkte vollziehen derzeit eine heftige Korrektur, befinden sich fast schon im freien Fall. Genau in solchen Phasen werfen viele Aktionäre die Flinte ins Korn und wer noch nicht an der Börse investiert ist, sieht sich mit seiner Skepsis bestätigt. Dabei werden gerade in diesen Phasen die Gewinner von morgen gemacht. Denn:

Erfahrende Anleger wissen, dass die Aktienmärkte langfristig steigen. So verzeichnet beispielsweise der Dow Jones seit über 120 Jahren pro Jahr im Schnitt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...