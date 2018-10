Hauck & Aufhäuser hat Washtec nach Zahlen und einer gesenkten Jahresprognose auf "Buy" mit einem Kursziel von 86,50 Euro belassen. Das dritte Quartal sei besser ausgefallen, als es auf den ersten Blick scheine, schrieb Analyst Aliaksandr Halitsa in einer am Freitag vorliegenden ersten Reaktion. Zudem seien nicht strukturelle Probleme der Grund, weshalb der Produzent von Fahrzeug-Waschanlagen sein operatives Gewinnziel gesenkt habe, sondern Verzögerungen bei der Fertigstellung von Aufträgen. Die Geschäftsentwicklung von Washtec in Europa hält Halitsa für herausragend und die starke Auftragseingangsdynamik für nachhaltig./ck/mis Datum der Analyse: 26.10.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: DE0007507501