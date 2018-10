In der Türkei ist ein Deutscher zu einer langen Haftstrafe verurteilt worden. Der aus Gießen stammende Patrick K. soll sechs Jahre und drei Monate ins Gefängnis, weil er angeblich Mitglied einer Terrororganisation sei, so das am Freitag bekannt gewordene Urteil eines Gerichts in Sirnak.

Für das Betreten eines militärischen Sperrgebiets sollen noch ein Jahr und acht Monate hinzukommen - allerdings auf Bewährung. K. war am 14. März im Grenzgebiet der Türkei zu Syrien festgenommen worden. Die Behörden werfen ihm vor, der bewaffneten kurdischen Miliz YPG anzugehören. Angeblich wurden entsprechende Fotoaufnahmen im Gepäck des jungen Mannes gefunden.

Die Familie des 29-Jährigen sagte, er sei in der Gegend zum Wandern unterwegs gewesen. Sein Anwalt will das Urteil anfechten.