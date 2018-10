Der amerikanische Industriekonzern Watsco Inc. (ISIN: US9426222009, NYSE: WSO) will die Dividende ab Januar 2019 um 10 Prozent anheben, wie am Donnerstag berichtet wurde. Auf das Jahr hochgerechnet werden künftig 6,40 US-Dollar ausgezahlt. Beim derzeitigen Aktienkurs von 149,60 US-Dollar (Stand: 25. Oktober 2018) beträgt die aktuelle Dividendenrendite damit 4,28 Prozent. Watsco hat die Ausschüttung seit 16 Jahren jedes Jahr angehoben. ...

