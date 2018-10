Die Luft ist (vorerst) raus. Der Cannabis-Sektor atmet kräftig durch. Nach dem Verkaufsstart von Freizeit-Cannabis in Kanada ist die Euphorie verflogen, die überbordende Kaufstimmung dahin. Mittlerweile hat die Korrektur in einzelnen Werten (sehr) deutliche Spuren hinterlassen. Dass sich der Gesamtmarkt derzeit so schwach präsentiert, verstärkt die Effekte. Die Anleger werden vorsichtiger. Insgesamt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...