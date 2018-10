Bonn (www.anleihencheck.de) - Bei der turnusmäßigen Ratssitzung der EZB gestern gab es keine Überraschungen, so die Analysten von Postbank Research.Entsprechend sei auch wenig Bewegung am Bondmarkt zu beobachten gewesen. Die Rendite 10-jähriger und 5-jähriger Bunds habe sich nach den jüngsten Abschlägen moderat um je einen Basispunkt auf 0,40% bzw. -0,18% erhöht. Die Rendite 2-jähriger Papiere habe etwas deutlicher (+2 Bp) auf -0,65% angezogen. Auch in den USA habe die Rendite 10-jähriger Treasuries moderat um einen Basispunkt auf 3,14% zugelegt. (26.10.2018/alc/a/a) ...

