Das MiRIS Projekt beschäftigt sich mit der Integration von industrielller Energiespeicherung in ein Mikronetzwerk und dessen Optimierung

CMI Energy, ein Unternehmen der CMI-Gruppe, nimmt am 26. Oktober 2018 das MiRIS-Projekt (Micro Réseau Intégré Seraing), die größte industrielle Energiespeicheranlage Europas, in Betrieb.

Das Projekt mit Standort im internationalen Hauptsitz der CMI Group in Seraing (Belgien), nutzt ein in ein Mikronetz integriertes Energiespeichersystem, bei dem Batterien mit Photovoltaik-Modulen gekoppelt werden. Dieses System erzeugt, speichert und verteilt erneuerbare Energie, die von 6500 Photovoltaik-Modulen produziert wird, die auf dem CMI Gelände installiert sind.

Jean-Michel Gheeraerdts, President von CMI Energy, erklärt: "Wir sind jetzt in der Lage, erneuerbare Energiequellen auf eine Weise zu nutzen, die ihren Hauptfehler beseitigt, nämlich ihre diskontinuierliche Erzeugung. Energiespeicherung und -Management kann in diversen Bereichen in netzfernen Regionen als Alternative zu Dieselgeneratoren genutzt werden. Damit können Kapitalinvestitionen in Teile des Stromnetzes verzögert und bestehende Photovoltaik- oder Windenergiesysteme optimiert werden, und es ermöglicht zudem die Teilnahme an den primären oder sekundären Reservemärkten."

MiRIS besteht aus Systemen für erneuerbare Energieerzeugung und -speicherung. Die Energieerzeugung wird von 6500 Solarmodulen gewährleistet, die auf den Dächern der CMI-Werkstätten für 2 MWp installiert sind und 1,75 GWh im Jahr produzieren. Der Speicherbereich von 4,2 MWh umfasst ein Lithium-Ionen-Akkusystem, zwei unterschiedliche Flow-Batteriesysteme und eine "Hot Battery". Die Vorzeigetechnologie ist mit dem Stromnetz des Gebäudes und dessen 15-kV-DSO-Verteilerdienstanbindung verbunden. Die bestehende Anlage verbraucht derzeit rund 1,3 GWh im Jahr.

Mit dem MiRIS Projekt strebt CMI nicht nur die wirtschaftliche Optimierung für die Nutzung von erneuerbaren Energien an, sondern auch die Bereitstellung von verschiedenen Energiespeichertechnologien für eine Reihe von unterschiedlichen Energienutzern. Neben der Nutzung im europäischem Netz, erlaubt das MiRIS Projekt CMI auch einen wichtigen Beitrag zur Energiewende in Schwellenländern zu leisten, in denen eine Vielzahl kleiner autonomer Produktionsnetze basierend auf Wind- oder Solarenergie, die zukünftige Stromerzeugung gewährleisten werden.

Über CMI

Die 1817 gegründete, belgische CMI Gruppe (Cockerill Maintenance Ingénierie) erwirtschaftet einen Umsatz von fast 1 Milliarde Euro und beschäftigt weltweit 6.000 Mitarbeiter. Das zur CMI Gruppe gehöhrende Unternehmen, CMI Energy ist ein internationaler Marktführer in der Entwicklung und Lieferung von Abhitzekesseln für Kombikraftwerke, von Industriekesseln für industrielle Anwendungen und von Dampfkesseln für thermische Solarkraftwerke mit Wärmespeicherung.

