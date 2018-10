Nicht die EZB-Entscheidung an sich, sondern die Pressekonferenz von Mario Draghi ließ den EUR/USD wie einen Stein auf neue Tiefs plumpsen, was ein Abgleiten auf die psychologisch wichtige Marke von 1,1300 Dollar immer wahrscheinlicher werden lässt. Aber der Reihe nach: ... The post EZB-Chef Draghi versetzt dem EUR/USD einen Dolchstoß appeared first on ActivTrades. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...