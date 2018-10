Deutschland hat nun auch seinen ersten Krypto-Geldautomaten - in einer Spielhalle in München. Das sagt schon viel aus, wie mit dem Thema Kryptowährungen in Deutschland nach wie vor umgegangen wird. Abseits von Deutschland haben wir uns an dieser Stelle bereits des Öfteren mit Krypto-Geldautomaten befasst. Und genau das, wollen wir heute noch einmal etwas genauer tun. Markus Miller, Herausgeber und Gründer von Krypto-X, bei Börse Stuttgart TV. Du willst mehr über den Handel an der Börse wissen? Dann melde Dich zu unseren Börsenseminaren an: https://www.boerse-stuttgart.de/boersenseminare Vergünstigung für Anlegerclubmitglieder und Schüler + Studenten: 10 EUR.