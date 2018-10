ROUNDUP 2: BASF machen hohe Kosten für Umbau und Zukäufe zu schaffen

LUDWIGSHAFEN - Die Integration von Bayer-Geschäftsteilen und abflauende Geschäfte mit der Autoindustrie haben beim Chemiekonzern BASF im Sommer deutliche Spuren beim Gewinn hinterlassen. Zudem fielen höhere Kosten etwa für die Instandhaltung von Anlagen sowie deutlich gestiegene Ausgaben für Rohstoffe an. Auch der niedrige Wasserstand des Rheins hinterließ Spuren. "Über das gesamte dritte Quartal hat uns dies zu schaffen gemacht und zu Produktionseinschränkungen und höheren Transportkosten geführt", sagte Unternehmenschef Martin Brudermüller am Freitag.

ROUNDUP: Probleme bei Rolls-Royce gefährden Lieferpläne für neuen Airbus-Jet

LONDON/TOULOUSE - Der britische Triebwerksbauer Rolls-Royce bringt wegen Problemen mit dem Antrieb für den neuen Airbus-Großraumjet A330neo die Produktionspläne des Flugzeugbauers in Gefahr. Die Produktion der Triebwerke vom Typ Trent 7000 liege weit hinter den für 2018 geplanten 30 Exemplaren zurück, heißt es in einem Brief von Rolls-Royce an seine Mitarbeiter. Bis Ende Oktober dürften erst 10 Antriebe ausgeliefert sein. Das zweistrahlige Flugzeug ist die modernisierte und spritsparendere Neuauflage des über 20 Jahre alten Langstreckenjet-Modells A330.

ROUNDUP 2: Sparkassen loten Mega-Fusion der Landesbanken aus

FRANKFURT/BERLIN - Der Bieterwettstreit um die angeschlagene NordLB lässt Überlegungen der Sparkassen zu einer Megafusion der Landesbanken und Spitzeninstitute wieder konkreter werden. Finanzkreisen zufolge loten die öffentlich-rechtlichen Institute seit einiger Zeit einen Zusammenschluss der Landesbanken Helaba, NordLB und LBBW aus - perspektivisch womöglich erweitert um den Fondsdienstleister Deka sowie den Immobilienfinanzierer Berlin Hyp.

Presse: Italiens Banken sollen Überblick über Anleihe-Bestände liefern

ROM/FRANKFURT - Die italienische Notenbank legt laut einem Pressebericht ein stärkeres Augenmerk auf die Staatsanleihebestände der Geschäftsbanken des Landes. Die Zentralbank habe die Geldhäuser zu einem Überblick über die aktuellen Bestände aufgefordert, berichtet die Tageszeitung "La Stampa" am Freitag, allerdings ohne eine Quelle zu nennen. Hintergrund sind jüngste Kurseinbrüche bei italienischen Staatspapieren, die im Gegenzug einen starken Anstieg der Renditen zur Folge hatten.

Royal Bank of Scotland verdient mehr als erwartet - Aktie fällt aber deutlich

LONDON - Die während der Finanzkrise verstaatlichte britische Großbank Royal Bank of Scotland (RBS) hat im dritten Quartal besser abgeschnitten als erwartet. Die Erträge kletterten trotz eines gefallenen Zinsüberschusses insgesamt um 15 Prozent auf 3,6 Milliarden britische Pfund (4,1 Mrd Euro), wie das Unternehmen am Freitag in London mitteilte. Das war mehr als Analysten zuvor im Schnitt erwartet hatten und lag auch an erhaltenen Versicherungsentschädigungen. Unter dem Strich stieg der Gewinn um 14 Prozent auf 448 Millionen Pfund.

British-Airways-Mutter IAG gleicht höhere Treibstoffkosten aus

LONDON - Trotz höherer Treibstoffkosten hat die British-Airways-Mutter IAG das dritte Quartal positiv abgeschlossen. Unter dem Strich verbuchte der Konzern einen Gewinn von 1,1 Milliarden Euro und damit rund zwölf Prozent mehr als im Vorjahresquartal, wie die International Airlines Group (IAG) am Freitag in London mitteilte.

Luxusgüterkonzern Richemont gründet Gemeinschaftsunternehmen mit Alibaba

GENF - Der Luxusgüterkonzern Richemont baut seine Präsenz im Online-Handel aus und arbeitet hierfür künftig mit dem chinesischen Technologie-Riesen Alibaba zusammen. Beide Konzerne schlossen eine weltweite strategische Partnerschaft, wie Richemont am Freitag in Genf mitteilte. Damit will das Schweizer Unternehmen die Produkte seines Onlinehändlers Yoox Net-a-Porter (YNAP) an die chinesischen Konsumenten bringen. Im Rahmen der Partnerschaft gründen YNAP und Alibaba ein Gemeinschaftsunternehmen.

ROUNDUP 2: Sexuelle Belästigung: Google entlässt 48 Mitarbeiter

MOUNTAIN VIEW - Wegen Vorwürfen sexueller Belästigung hat Google in den vergangenen zwei Jahren 48 Mitarbeiter gefeuert. Darunter seien 13 Führungskräfte, wie Vorstandschef Sundar Pichai in einem Rundschreiben an die Belegschaft erklärte. Mit der E-Mail, die von verschiedenen US-Medien im Internet veröffentlicht wurde, reagierte der Manager auf einen Bericht der "New York Times".

