DAX - 11.000er Marke im Visier

Hallo zusammen,

der DAX erholte sich gestern tatsächlich noch einmal in den angesprochenen Widerstandsbereich um 11.320 Punkte ("Neue Shortpositionen würden sich aber unter technischen Gesichtspunkten erst wieder um 11.320 beziehungsweise 11.500 Punkte anbieten."), dort war dann aber erst einmal Feierabend für die Bullen. Heute startet dann die nächste Verkaufswelle und der Index marschiert wieder eine Etage tiefer.



Die gestrige Intraday-Erholung an den US-Börsen wurde im nachbörslichen Handel und in der Nacht im Futures-Handel an der Globex schon wieder komplett egalisiert. Es zeichnet sich eine erneut sehr schwache Eröffnung ab in Übersee. Ob diese erneut gekauft werden wird, oder ob der heutige Tag in einem kleinen "Blutbad" für die Bullen enden wird, bleibt abzuwarten.

Aus rein technischer Sicht verbieten sich im deutschen Börsenbarometer weiterhin jegliche Kaufpositionen. Lediglich ein Anstieg über den Abwärtstrend im Stundenchart würde den Bullen etwas Entspannung verschaffen. Bis dahin bleiben größere Erholungen erneut Verkaufsgelegenheiten. Ein Schönes Wochenende Allen Lesern!

DAX in Punkten Stundenschart: 1 Kerze = 1 Stunde (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 05.10.2018 - 26.10.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

DAX in Punkten Monatschart: 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 01.10.2013 - 26.10.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

Mit dem neuen HVB Knock-Out-Trading Tool auf Guidants können Sie künftig per Mausklick unter Chance-Risiko-Gesichtspunkten das für ihre Tradingstrategie passende Produkt finden. Probieren Sie es aus!

Turbo Bull auf DAX Index für eine Spekulation auf einen Anstieg des Index

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis/Knock-Out in Pkt. Hebel letzter Bewertungstag DAX Index HX3D0M 9,61 10.250 11,82 18.12.2018 DAX Index HX14UZ 4,88 10.740 26,28 29.03.2019

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; 26.10.2018; 15:03 Uhr

Turbo Bear auf DAX Index für eine Spekulation auf einen Kursverlust des Index

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis/Knock Out in Pkt. Hebel letzter Bewertungstag DAX Index HX3D3K 17,00 12.875 6,53 18.12.2018 DAX Index HX3D46 22,31 13.400 5,00 18.12.2018

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; 26.10.2018; 15:06 Uhr

