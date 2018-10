Praktiker aus dem Bereich Identitätsmanagement aus aller Welt haben sich heute zusammen mit SailPoint Technologies Holdings, Inc. (NYSE: SAIL), dem führenden Unternehmen für Identity-Governance, in der spanischen Metropole Barcelona an der Identity-Governance-Konferenz Navigate 2018 getroffen. Diese Veranstaltung ist die letzte Folge der globalen Konferenzreihe Navigate 2018, die an die ausgebuchten diesjährigen Events in Austin und Sydney anschließt. SailPoint-Kunden BNP Paribas CIB, Nedbank Limited, NXP Semiconductors, Schneider Electric, Specsavers, Uniper und University of Reading werden den Besuchern verraten, wie sie für ihre Organisationen in Identitätsfragen zu neuen Ufern vorstoßen. Besucher der Navigate 2018 werden zudem von Mitgliedern der Geschäftsführung von SailPoint erfahren, was gegen Ende des Jahres in Sachen Identitätsmanagement zu erwarten ist.

"Während wir uns an die Veränderungen gewöhnen, welche die digitale Revolution mit sich gebracht hat, ist die Einführung einer einheitlichen, umfassenden Identity-Governance-Lösung bei BNP Paribas CIB der entscheidende Faktor, der uns erlaubt, neue Technologien zu übernehmen, ohne Sicherheit und Compliance zu gefährden", sagte Aurelie Houee, Leiterin des Bereichs für Identitätsmanagement und Zugangskontrolle bei BNP Paribas Americas. "Die Navigate bietet eine hervorragende Gelegenheit, sich mit anderen Branchenexperten zu vernetzen und sich untereinander auszutauschen, wie leistungsfähiges Identitätsmanagement am wirksamsten eingesetzt werden kann, um das Abenteuer des digitalen Wandels sicher anzugehen."

Bereits zum zweiten Mal würdigt SailPoint dabei auch Kunden, welche die Kernwerte des Unternehmens wie Innovation, Integrität, Impact und Individualität in ihren jeweiligen Organisationen verkörpern. Diese Kunden zeigen beispielhaft, was es bedeutet, leistungsfähiges Identitätsmanagement in ihren Organisationen zu nutzen vom Einsatz einer Kombination aus SailPoint-Lösungen über die Bereitstellung eines Mehrwerts bis hin zum Austausch von allerlei Erfolgsgeschichten aus dem Identitätsmanagement. An der Navigate 2018 in Europa werden die folgenden Auszeichnungen vergeben:

Impact Award für Nedbank Limited: Nedbank Limited erhält den Impact Award für die Einführung von IdentityIQ sowie SecurityIQ und die Nutzbarmachung leistungsstarker Identity-Governance inmitten eines umfassenderen digitalen Wandels.

Nedbank Limited erhält den Impact Award für die Einführung von IdentityIQ sowie SecurityIQ und die Nutzbarmachung leistungsstarker Identity-Governance inmitten eines umfassenderen digitalen Wandels. Individual Award für Martin Ammerlaan, Identity Coordinator von Holland Casino: Martin Ammerlaan erhält den Individual Award für seine Rolle als Verfechter eines wirkungsvollen Identity-Governance-Programms in seiner Organisation und für seine Veröffentlichungen zu bewährten Methoden.

"Die Navigate ist eine hervorragende Gelegenheit für Fachleute im Bereich Identitätsmanagement aus aller Welt, sich zu treffen und darüber auszutauschen, wie sie ihre je einzigartigen Herausforderungen in Bezug auf Cybersicherheit, IT-Effizienz und Compliance angehen. Im Moment konzentrieren sich diese Gespräche größtenteils auf die neuesten übergreifenden Entwicklungen im Bereich Identity-Governance zwischen Anwendern, Anwendungen und Daten", sagte Mark McClain, CEO und Mitbegründer von SailPoint. "Nebst der Zusammenarbeit mit unseren Kunden, die sich in Identitätsfragen auf ganz unterschiedlichen Etappen befinden, gibt uns die Navigate auch eine Chance, ihre Bemühungen im Identitätsmanagement zu würdigen, um ihre Organisationen voranzubringen."

Für aktuelle Informationen zur Navigate 2018 in Europa folgen Sie bitte SailPoint auf Twitter und LinkedIn, über den offiziellen Hashtag SPNav18 und über den SailPoint-Blog wo Sie Highlights zur Konferenz erfahren.

SailPoint: The Power of Identity

SailPoint, der Marktführer im Bereich Identity-Governance für Unternehmen, macht Kunden auf der ganzen Welt die "Power of Identity" verfügbar. Die offene Identitätsplattform von SailPoint gibt Unternehmen die Möglichkeit, in neue Märkte einzusteigen, ihre Belegschaft zu verstärken, neue Technologien zu übernehmen, schneller Innovationen zu entwickeln und auf globaler Basis wettbewerbsfähig zu sein. Als Pionier in der Branche und Marktführer im Bereich Identity-Governance bietet SailPoint Unternehmen mit komplexen IT-Umgebungen Sicherheit, operative Leistungsfähigkeit und Regelkonformität. SailPoint zählt die größten Unternehmen der Welt in einer Vielzahl von Branchen zu seinen Kunden, darunter 7 der 15 größten Banken, 4 der 6 größten Krankenkassen und Managed-Care-Anbieter, 9 der 15 größten Sach- und Unfallversicherer, 5 der 15 größten Pharmaunternehmen und 11 der 15 größten Bundesbehörden.

Halten Sie sich stets über SailPoint auf dem Laufenden, indem Sie uns auf Twitter und LinkedIn folgen und den SailPoint-Blog abonnieren.

SailPoint, das SailPoint-Logo, IdentityIQ, IdentityNow, IdentityAI, SecurityIQ und alle technischen Verfahren sind Marken bzw. in den USA und/oder in anderen Ländern eingetragene Marken von SailPoint Technologies Holdings, Inc. Alle anderen Produkte oder Dienstleistungen sind Marken der jeweiligen Unternehmen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20181026005321/de/

Contacts:

SailPoint Technologies Holdings, Inc.

Jessica Sutera, +1 978-278-5411

Jessica.Sutera@sailpoint.com