Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Washtec nach der Prognosesenkung auf "Hold" mit einem Kursziel von 71 Euro belassen. Sie komme überraschend, nachdem der Hersteller von Auto-Waschanlagen in den vergangenen Jahren stets die Ziele und Erwartungen übertroffen habe, schrieb Analyst Eggert Kuls in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er rät aber, sie nicht zu hoch zu hängen, da sie nicht auf eine Nachfrageschwäche, sondern Produktionsverzögerungen beruhe./ag/ajx Datum der Analyse: 26.10.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0136 2018-10-26/15:22

ISIN: DE0007507501