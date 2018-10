Die NordLB hat das Kursziel für BASF nach Zahlen von 94 auf 81 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Kaufen" belassen. Das dritte Quartal sei durchwachsen ausgefallen und spiegele einige, nur vorübergehend wirksame Belastungen wider, schrieb Analyst Thorsten Strauß in einer am Freitag vorliegenden Studie. An der Börse werde BASF derzeit zu sehr als konjunkturzyklisches Papier eingestuft, während die Chancen, die die umfangreichen geplanten und die bereits vollzogenen Portfoliomaßnahmen böten, zu wenig berücksichtigt würden./ajx/bek Datum der Analyse: 26.10.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: DE000BASF111