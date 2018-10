Das Analysehaus CFRA hat das Kursziel für Krones nach Zahlen und gesenkten Jahreszielen von 100 auf 70 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Auch die mittelfristigen Ziele des Herstellers von Getränkeabfüllanlagen hinterließen einen höchst unsicheren Eindruck, schrieb Analyst Firdaus Ibrahim in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er betonte die künftigen Herausforderungen des Unternehmens und macht sein Kursziel fortan am Jahr 2019 fest./tih/ajx Datum der Analyse: 26.10.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0164 2018-10-26/16:04

ISIN: DE0006335003