Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Wacker Chemie nach Zahlen für das dritte Quartal von 130 auf 93 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Zahlen zeigten ein sich abschwächendes Wachstum, schrieb Analyst Sebastian Bray in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Schätzungen für den operativen Gewinn (Ebitda) von 2018 bis 2020 habe er im Schnitt um vier Prozent zurückgenommen. Eine Neubewertung der Aktie sei unwahrscheinlich, bevor die Preise im Bereich Polisilicon sich nicht erholten oder die Nachfrage nach Siloxanen aus China besser abschätzbar werde, was nicht vor Ende des Jahres wahrscheinlich sei./mf/ajx Datum der Analyse: 25.10.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0170 2018-10-26/16:11

ISIN: DE000WCH8881