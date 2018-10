Bernstein Research hat die Aktie der Deutschen Post nach der Vereinbarung einer Marken-Partnerschaft mit einem chinesischen Unternehmen auf "Market-Perform" belassen. Das Kursziel beträgt unverändert 30 Euro. Der Deal mit der SF Holding in der chinesischen Lieferketten-Logistik sei ein eleganter Schritt den Bereich zu verkaufen, während zugleich der Großteil der Gewinnströme im Unternehmen bleibe, schrieb Analyst Daniel Roeska in einer am Freitag vorliegenden ersten Reaktion./ck/bek Datum der Analyse: 26.10.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0175 2018-10-26/16:23

ISIN: DE0005552004