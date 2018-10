Draghi sieht die Unabhängigkeit der Notenbanken weltweit gefährdet. Zuletzt hatte US-Präsident Trump heftige Kritik an der Fed geäußert.

EZB-Präsident Mario Draghi hat vor zunehmender politischer Einflussnahme auf Zentralbanken gewarnt. Die Notenbanken sollten auch in Zukunft unabhängig agieren können, um in der Lage zu sein, die Inflationsentwicklung zu beeinflussen, sagte der Notenbankchef am Freitag auf einer Veranstaltung in Brüssel laut Redetext.

In den USA sah sich die Notenbank zuletzt heftiger Kritik von US-Präsident Donald Trump ausgesetzt, der sie angesichts ...

Den vollständigen Artikel lesen ...