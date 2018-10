Investoren hatten in den vergangenen Wochen hohe Erwartungen, wenn sie sich für den Kauf der Geely Automobile Holdings Aktie entschieden. Diese blieb auch in dieser Handelswoche hinter diesen Erwartungen zurück. Auf Wochensicht beläuft sich das Plus auf nur zwei Prozent. Besonders die Verluste des Freitags wogen zuletzt schwer. An der Börse Frankfurt ging es für den Titel um rund 3,7 Prozent nach unten. Die neue Notierung von 1,57 Euro bringt den Abwärtstrend klar zum Ausdruck.

