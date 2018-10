In einer denkbar schlechten Handelswoche bäumte sich die Aktie von Chemesis International am Freitag noch einmal auf. Nachdem sich bereits der frühe Handel durch einen Bullenmarkt auszeichnete, gewann das Papier bis zum Nachmittag knapp zwei Prozent an der Frankfurter Börse. Aus der Sicht der Investoren ist diese Momentaufnahme jedoch nahezu wertlos. Allein in dieser Handelswoche büßte die Aktie rund 15 Prozent ein und enttäuschte die Anleger damit auf ganzer Linie.

