Baden - Bereits zum 21. Mal in Folge hat EY am Freitag die Auszeichnungen zum Entrepreneur Of The Year in der Schweiz vergeben - und zwar in den Kategorien «Dienstleistung/Handel», «Emerging Entrepreneur», «Family Business» und «Industrie/Hightech/Life Sciences». An der Preisverleihung im TRAFO in Baden feierten über 100 Gäste aus Wirtschaft, Politik und Kultur gemeinsam mit den Finalisten und den Prämierten.

Die Preisträger sind:

Kategorie «Dienstleistung/Handel»: Christina Mair, Kristina Rebsamen und Caroline Staehelin, Globegarden GmbH, Zürich Kategorie «Emerging Entrepreneur»: Emanuel und Daniela Steiner, FELFEL AG, Zürich, Kategorie «Family Business»: George, Roger, Corinne und Fabian Kuratle, Kuratle Group AG, Leibstadt Kategorie «Industrie/High-Tech/Life Sciences»: Dr. Christian Brönnimann, DECTRIS AG, Baden-Dättwil

Marcel Stalder, der CEO von EY in der Schweiz, freut sich mit den Gewinnerinnen und Gewinnern: «Einmal mehr erfüllt es mich mit Stolz, dass EY Menschen auszeichnen darf, die mit Pioniergeist, Mut, Fleiss und Leidenschaft eine grossartige unternehmerische Leistung vollbringen. Sie sind ein zentrales Element des Motors, der das Schweizer Erfolgsmodell weltweit immer wieder an die Spitze bringt. Die Arbeit unserer unabhängigen Jury ist dabei keine einfache - denn auch dieses Jahr hatten sie die schwierige Aufgabe, aus zahlreichen hoch qualifizierten Teilnehmenden die finalen Preisträger zu evaluieren.» Bis zur finalen Wahl und Prämierung durchlaufen die Unternehmerinnen und Unternehmer einen intensiven Prozess mit Interviews und Unternehmensbesuchen. Die Gala - wie heute in Baden - ist der Höhepunkt eines umfassenden Programms, mit dem EY weltweit in allen Ländern und Regionen Unternehmertum fördert und Menschen zusammenbringt. Wer heute unter den Finalisten war, ist automatisch Teil dieses wertvollen Netzwerks an Menschen mit ihren Firmen, die unsere Welt bewegen und voranbringen.

Globegarden GmbH: eine Idee, drei Frauen, 2000 Kinder

Wenn Angebot und Nachfrage nicht zusammenpassen, muss das Angebot angepasst werden. Genau das haben die drei Gründerinnen von Globegarden getan. Den Stein ins Rollen brachte eine Studie, die bescheinigte, dass Familie und Beruf nicht miteinander vereinbar seien. Laut der Studie lohne sich weder das Arbeiten noch ein zweites Kind - im 21. Jahrhundert eine unhaltbare Erkenntnis. Das nötige Wissen erarbeiteten sich Christina Mair, ...

