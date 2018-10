Der Ölmarkt hat in den letzten Jahren eine erstaunliche Wendung hingelegt. Es ist noch nicht lange her, als der Preis für Rohöl ins Bodenlose fiel, da der Markt mehr Öl produzierte, als verbraucht werden konnte. Heute rufen die Leute: "Wir brauchen dringend mehr Öl". Dies sagte jedenfalls Fatih Birol, Executive Director der International Energy Agency, vor zwei Wochen während eines Interviews mit Bloomberg. Seiner Meinung nach betritt der Ölmarkt die "rote Zone". Dies liegt daran, dass die Ölmenge aufgrund geringerer Fördermengen in Ländern wie Iran und Venezuela die Nachfrage nicht mehr decken kann. Wenn das passiert, könnte der Preis für ...

Den vollständigen Artikel lesen ...