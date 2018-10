Die Bundesbank und die Deutsche Börse haben das Potential von Blockchain für die Abwicklung von Wertpapiergeschäften gezeigt.

TOP-Meldung Bundesbank zeigt das Potential von Blockchain für Wertpapiergeschäfte Die Deutsche Bundesbank und die Deutsche Börse, Inhaber der Frankfurter Wertpapierbörse, haben in einem Blockchain-Versuch das Potenzial der Technologie in der Wertpapierabwicklung untersucht. Die beiden kündigten am Donnerstag in einer gemeinsamen Pressemitteilung an, dass zwei Blockchain-Prototypen die Abwicklung von Wertpapiergeschäften, Zahlungen (einschließlich Zinsen) und Rückzahlungen bei Fälligkeit "erfolgreich" unterstützt haben. Die Prototypen wurden auf Hyperledger Fabric und der Blockchain-Plattform von Digital Asset (DA) entwickelt, die auch mit dem Australian Securities Exchange zusammenarbeitet, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...