Halle (ots) - Halle. Der Personalmangel kommt die privaten Bahnbetreiber in Sachsen-Anhalt teuer zu stehen. Das berichtet die in Halle erscheinende Mitteldeutsche Zeitung (Sonnabend-Ausgabe). Die Landesnahverkehrsgesellschaft Nasa hat den Unternehmen Abellio und Harz-Elbe-Express (Hex) wegen ausgefallener Züge bis zum Jahresende insgesamt rund eine Million Euro an Strafgeldern aufgebrummt. Beide Anbieter haben derzeit nicht genügend Lokführer und müssen daher Züge aus dem Fahrplan streichen. Abellio-Sprecher Matthias Neumann nannte die Verhängung der Strafgelder einen "harten Schlag". "Aber wenn wir Leistungen nicht erbringen können, ist das eben so."



OTS: Mitteldeutsche Zeitung newsroom: http://www.presseportal.de/nr/47409 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_47409.rss2



Pressekontakt: Mitteldeutsche Zeitung Hartmut Augustin Telefon: 0345 565 4200 hartmut.augustin@mz-web.de