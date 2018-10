Das Unternehmen baut seine Netzwerkkapazitäten und Angebote für alle Kunden weiter aus

Cloudflare, das führende Unternehmen für Internet-Performance- und Sicherheit, gab heute die Ergebnisse des dritten Quartals 2018 bekannt. Cloudflare kündigte im dritten Quartal 15 neue Angebote an und schützt und beschleunigt derzeit mehr als 10 Millionen Domains, Webseiten, APIs, mobile Anwendungen und alles rund ums Internet.

"Das dritte Quartal ist immer eine besondere Zeit für uns. Cloudflare feierte am 27. September seinen achten Geburtstag und entsprechend unserer Tradition begingen wir diesen Geburtstag, indem wir das Internet mit zehn neuen Angeboten beschenkten", sagte Matthew Prince, Mitbegründer und CEO von Cloudflare. "Jedes Jahr veröffentlichen wir Lösungen, die nachhaltige Auswirkungen auf das Internet haben und einige der größten Herausforderungen in diesem Zusammenhang lösen werden. Dieses Jahr bildete keine Ausnahme und wir haben unsere Zielsetzung, zur Verbesserung des Internets beizutragen, dementsprechend fortgesetzt."

Während seiner "Crypto Week" im September kündigte Cloudflare fünf Lösungen und Weiterentwicklungen im Bereich Kryptografie an, die helfen, das Internet für jeden sicherer zu machen. Dazu zählten Cloudflares Distributed Web Gateway, eine schnelle und sichere Möglichkeit, auf Inhalte, die auf dem Peer-to-Peer-Dateisystem DNSSEC gespeichert werden, zuzugreifen, um die Bereitstellung von DNSSEC für Kunden zu vereinfachen und zu automatisieren und die allgemeine Einführung zu erhöhen, RPKI, eine Funktion, die die Authentifizierung und Validierung von IP-Adressen innerhalb von Cloudflares globalem Netzwerk, Cloudflare Onion ermöglicht, um die Sicherheit zu verbessern und die Reibungsstellen für Besucher, die Tor auf Cloudflares Netzwerk nutzen, zu reduzieren sowie Roughtime, eine Lösung, die TLS-Zertifikatsfehler und letztlich böswillige Akteure durch Verwendung eines authentifizierten Zeitstempeldienstes reduziert.

Cloudflare feierte seinen achten Geburtstag mit fünf Ankündigungen während seiner "Birthday Week", um dem Internet im großen Stil etwas zurückzugeben. Cloudflare war das erste CDN (Content Delivery Network), das den Encrypted SNI (ESNI)-Standard (Datenverschlüsselungsstandard) einsetzte, der die Privatsphäre von Online-Nutzern noch stärker schützt. Darüber hinaus kündigte Cloudflare QUIC, ein Protokoll zur Verbesserung der Sicherheit und Leistung des Webs für alle Besucher, die die neuesten Browser nutzen, sowie Cloudflare Registrar, den ersten zum Einkaufspreis verfügbaren Domain-Registrator, an. Mit der Markteinführung von Workers KV können Entwickler nun Cloudflare Workers und Cloudflare Workers KV nutzen, um bereits bestehende Anwendungen zu erweitern oder zusätzlich zum Netzwerk von Cloudflare vollkommen neue Anwendungen zu schaffen.

Während der Geburtstagswoche kündigte Cloudflare zudem Bandwidth Alliance, eine Gruppe von zukunftsorientierten Cloud-Unternehmen wie Microsoft Azure, IBM Cloud, Digital Ocean und weitere, an. Bandwidth-Alliance-Mitglieder haben sich verpflichtet, auf Bandbreitengebühren zu verzichten oder diese erheblich zu reduzieren, wenn Kunden sich direkt mit dem Netzwerk von Cloudflare verbinden.

Im Juli lancierte Cloudflare die generelle Bereitstellung von Stream, einer neuen Möglichkeit für Content-Eigentümer und Anwendungsentwickler, um Videos in jede Anwendung oder Webseite zu integrieren. Darüber hinaus baut Cloudflare weltweit sein Netzwerk weiter aus und verfügt derzeit über eine Netzwerkkapazität von 20 Tbps.

Cloudflare beschäftigt aktuell mehr als 800 Mitarbeiter im Vergleich zu 475 im letzten Jahr und hat vor Kurzem eine Niederlassung in San José, Kalifornien eröffnet. Das Unternehmen vergrößert über seine weltweiten Niederlassungen beständig seine Teams für Engineering, Verkauf, Marketing und Support.

Weitere Informationen über Cloudflare finden Sie in den nachstehenden Ressourcen.

Über Cloudflare

Cloudflare, Inc. (www.cloudflare.com / @cloudflare) hat sich die Unterstützung beim Aufbau eines besseren Internets zum Ziel gesetzt. Heutzutage unterhält das Unternehmen eines der größten Netzwerke, das über 10 Billionen Anfragen pro Monat betreibt, was fast 10 Prozent aller Internet-Anfragen ausmacht. Cloudflare schützt und beschleunigt alle Internet-Anwendungen online ohne zusätzliche Hardware, ohne Installation von Software und ohne das Ändern von auch nur einer Zeile Code. Der gesamte Web-Datenverkehr der von Cloudflare betriebenen Internet-Eigenschaften wird durch sein intelligentes, globales Netzwerk geleitet, das durch jede neue Seite immer intelligenter wird. Folglich ist eine bedeutende Leistungssteigerung und eine Abnahme von Spam und anderen Attacken zu bemerken. Cloudflare wurde vom World Economic Forum als Technologie-Pionier anerkannt, vom Wall Street Journal in zwei aufeinander folgenden Jahren zum innovativsten Netzwerk- und Technologie-Unternehmen ernannt und von Fast Company unter den 50 innovativsten Unternehmen weltweit platziert. Cloudflare hat seinen Hauptsitz in San Francisco, Kalifornien, und verfügt über Niederlassungen in San José, Kalifornien, Austin, Texas, Champaign, Illinois, New York, New York, Washington, DC, London, München und Singapur.

