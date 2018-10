Die Finanzmärkte stecken im Herbst 2018 in der Krise. Deutsche Aktiensparer könnten schon bald merken, wie wichtig Angela Merkel war und ist. Denn am Sonntag bei der Hessenwahl könnte es für Europa und den Euro um sehr viel gehen. Die italienische Regierung gibt es ein trauriges Bild ab. Innenminister Matteo Salvini lässt in Sachen Menschenrechte viele ...

Den vollständigen Artikel lesen ...