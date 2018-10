Das hat die BSNgine heute ausgewiesen.DBK: Deutsche Bank am 26.10. -3,40%, Volumen 127% normaler Tage , RWE: RWE am 26.10. -2,63%, Volumen 117% normaler Tage , ALV: Allianz am 26.10. -2,12%, Volumen 150% normaler Tage , HEI: HeidelbergCement am 26.10. 0,17%, Volumen 123% normaler Tage , BMW: BMW am 26.10. 0,70%, Volumen 126% normaler Tage , FME: Fresenius Medical Care am 26.10. 2,03%, Volumen 187% normaler Tage , DAX: -0,94% Aktie Symbol SK Perf. Fresenius Medical Care FME 70.320 2.03% BMW BMW 75.020 0.70% HeidelbergCement HEI 57.460 0.17% ...

Den vollständigen Artikel lesen ...