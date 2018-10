Entscheidend sind aber wie immer Wochenschlusskurse, der Zeitpunkt kurz vor Handelsende in den USA könnte für eine erneute charttechnische Besprechung nicht besser sein. Zumal auch am Mittwoch nächster Woche die Monatsschlusskurse feststehen werden, weder der Wochen- noch der Monatsschlusskurs dürften ein zufriedenstellendes Bild abgeben. Seit den Verlaufshochs bei 26.951 Punkten aus Anfang dieses Monats hat der Dow Jones Index in der Spitze bereits 9,3 Prozent an Wert verloren und ist zudem noch unter den gleitenden Durchschnitt EMA 200 abgerutscht. Dieses Verhalten kann nicht mit dem ausgiebigen Test der Linie aus März/April und Mai dieses Jahres verglichen werden, hier liegt jetzt ein eindeutiger Bruch vor!

Abverkauf noch nicht fertig!

Das bisherige Chartbild präsentiert sich wie in der Vorwoche bereist favorisiert in einer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...