Venezuela taumelt in den Bankrott. Nun will die Regierung per Kryptowährung die Inflation bekämpfen. Das Problem: Der "Petro" ist (fast) unauffindbar. Eine Spurensuche.

"Im Kampf gegen Superman entstand das perfekte Kryptonit: der Petro. Uns kann Superman nicht besiegen. Wir haben unsere Kryptowährung!"

Diese Worte stammen nicht von einem Comic-Bösewicht, sondern von Venezuelas sozialistischem Präsidenten, Nicolás Maduro. In seinen Augen sind die USA der (böse) Superman. Und der Petro, die staatliche Kryptowährung aus Caracas, ist das Wundermittel, das ihn bezwingen soll. Der Petro, der angeblich seit Ende Oktober gehandelt wird, soll die US-Sanktionen umgehen und Venezuelas taumelnder Wirtschaft auf die Beine helfen.

Das wäre bitter nötig: Der von Maduros Vorgänger Hugo Chavez ausgerufene "Sozialismus des 21. Jahrhunderts" ist gescheitert, die Produktion liegt brach, die Landeswährung Bolívar leidet unter einer Hyperinflation. Der Internationale Währungsfonds (IWF) prognostiziert bis Ende des Jahres eine Teuerungsrate von einer Million Prozent, 2019 soll sie sogar zehn Millionen Prozent erreichen.

Früher zog der ölreichste Staat der Welt Einwanderer aus ganz Lateinamerika an - heute fliehen Hunderttausende Venezolaner. Die Bevölkerung hungert, es fehlt an Grundnahrungsmitteln wie Maismehl und Reis. Anstelle von Lebensmitteln importiert Maduro Banknoten, um im Kampf gegen die Inflation neue Geldscheine zu drucken. Die Opposition steht bereits in den Startlöchern, um den Präsidenten aus dem Amt zu jagen. Doch noch hält die Armee zu ihm - und der nie um einen flotten Spruch verlegene frühere Busfahrer setzt auf ein neues Wundermittel im Kampf um die öffentliche Meinung: den Petro.

Mit seiner Hilfe will die Regierung ein alternatives, digitales Finanzsystem aufbauen, das unabhängig vom von den USA kontrollierten globalen Zahlungssystem Swift ist. So sollen die von US-Präsident Trump auferlegten Sanktionen umgangen werden, die den Handel mit venezolanischen Staatsanleihen verbieten. Trump hat bereits reagiert und US-Bürgern jegliche Transaktion mit dem Petro verboten, auch der Krypto-Handel verstoße gegen die US-Sanktionen.

Venezuelas Präsident Maduro lässt sich davon jedoch nicht beeindrucken: "Ich will, dass sich das Land wieder erholt und ich habe das Rezept dafür. Vertraut mir", beschwört er seine Bürger.

Maduro prophezeit nicht zum ersten Mal, einen Ausweg aus der chronischen Wirtschaftskrise gefunden zu haben. Erst im August führte seine Regierung eine Währungsreform durch: Fünf Nullen wurden aus der Landeswährung gestrichen, eine Million ...

