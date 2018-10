International Business Machines (WKN:851399) hat das PC-Geschäft im Jahr 2005 durch den Verkauf der PC-Abteilung an Lenovo (WKN:894983) aufgegeben. Mit diesem Geschäft begann eine Beziehung zwischen den beiden Unternehmen, und Lenovo hat sich inzwischen zum weltweit führenden Anbieter von PCs entwickelt. Lenovo ist nun bestrebt, das kommerzielle PC-Geschäft effizienter zu gestalten, und wendet sich an IBMs künstliche Intelligenz-Technologie. IBM kündigte am Donnerstag einen mehrjährigen Vertrag mit Lenovo an, der darauf abzielt, die KI zur Senkung der Kosten für Kundenservice und Außendienst zu nutzen. Der 240-Millionen-US-Dollar-Vertrag, der Nordamerika, Europa, den Nahen Osten, Afrika und Lateinamerika abdeckt, ist ein Gewinn für das ...

Den vollständigen Artikel lesen ...