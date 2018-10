Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) sieht die Integration von Flüchtlingen als "dauerhafte Aufgabe" an. "Integration wird länger dauern, als nur noch drei Jahre", sagte Merkel in ihrem am Samstag veröffentlichten Video-Podcast.

"Wir haben vor allen Dingen die Aufgabe, noch mehr Flüchtlinge in Arbeit zu bringen", sagte Merkel. Gleichzeitig mahnte sie die Migranten an, Deutsch zu lernen. "Nur die gemeinsame Sprache eröffnet Teilhabe im umfassenden Sinne", so die Kanzlerin. Merkel erinnerte auch an die Werte des Grundgesetzes.

"Männer und Frauen sind in Deutschland gleichberechtigt, es gibt Religionsfreiheit, es gibt Meinungsfreiheit, es gibt das Gewaltmonopol des Staates". Dies sei "die Grundlage für ein gutes Zusammenleben und für gelingende Integration".