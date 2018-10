Wegen einer Bombendrohung wurde der Freizeitpark am Freitagabend geräumt. Die Ermittlungen ergaben nun, dass die Inhalte des Warnrufes erfunden waren.

Nach einer Bombendrohung hat die Polizei am Freitagabend einen Freizeitpark in Bottrop geräumt. Etwa 11.000 Menschen hätten das Gelände des Movie Parks Germany in Nordrhein-Westfalen verlassen müssen, sagte eine Sprecherin der Deutschen Presse-Agentur. Eine akute Gefahr sei aber nicht ersichtlich gewesen. In der Nacht gab die Polizei dann Entwarnung. Die Ermittlungen hätten ergeben, "dass die Inhalte in dem Warnanruf frei erfunden" waren.

"Hintergrund des Anrufs und der Warnung könnte sein, dass aufgrund privater Streitigkeiten Besuchern des Movie Parks der Abend verdorben werden sollte", hieß es weiter. Der Hinweis auf die mutmaßliche Bedrohung war am Freitagnachmittag per Telefon ...

Den vollständigen Artikel lesen ...