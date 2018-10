Italien rutscht in die Krise. Die Kurse italienischer Staatsbonds sind abgestürzt. Darunter leiden auch Fondsanleger - allerdings in unterschiedlichem Maße.

Es mutet fast an wie eine Neuauflage der Griechenlandkrise vor neun Jahren. Nur liegen heute die Vertreter der Europäischen Union mit der italienischen Regierung über Kreuz. Wieder geht es aus Brüsseler Sicht um zu hohe Staatsausgaben und Überschuldung. Anleger, die in italienische Staatsanleihen investiert haben, verfolgen den Streit mit Sorge. Denn sie fürchten nichts mehr als instabile Verhältnisse innerhalb der Euro-Zone und handeln entsprechend: Sie verkaufen römische Staatsbonds, die Kurse der Papiere fallen.

Das trifft auch Fondsbesitzer. Denn italienische Anleihen stecken in vielen Produkten. "In erster Linie natürlich in Anleihefonds, vor allem in denen, die auf Staatstitel konzentriert sind, seien sie aktiv gemanagt oder Indexfonds", meint Ali Masarwah, Analyst bei der Fondsratingagentur Morningstar.Der Blick auf größere und breiter anlegende Anleihefonds fördert sehr unterschiedliche Quoten zutage. In einem Indexfonds von Blackrock unter dem Markenamen iShares steckt ein gutes Viertel der Gelder in Italienbonds, bei einem anderen Indexprodukt des US-Anbieters Pimco ein Zehntel.

Im Spektrum der aktiven Manager, die mit gezielter Auswahl ihrer Anlagen die Vergleichsindizes schlagen wollen, sind die Unterschiede in den Anteilen ebenso groß. Das illustrieren die Beispiele etwa von den Häusern Bluebay und Alliance Bernstein, kurz AB. Angesichts der sehr unterschiedlichen Gewichtungen dürften viele Anleger jetzt Orientierung suchen. Sie wissen häufig nicht genau, was in ihren Investments steckt. "Informieren ...

