Wenn du neu beim Investieren bist, wirst du wahrscheinlich viele Ratschläge und Informationen darüber erhalten, welche Aktien du kaufen solltest und wie du einen schnellen Gewinn erzielen kannst. Was man normalerweise nicht annähernd so oft hört, sind die zu vermeidenden Gefahren und Fehler. Nachfolgend sind drei häufige Fehler aufgeführt, die du vermeiden solltest, um dein Geld zu schützen. Dem Hype glauben Es gibt keinen Mangel an "heißen Käufen" da draußen, die dich glauben machen können, dass eine Aktie nur an Wert gewinnen wird. Schließlich ist das in der Vergangenheit geschehen, so dass es wahrscheinlich auch weiterhin der Fall sein wird ....

