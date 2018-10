Im Wahlkampfendspurt zieht Obama die Samthandschuhe im Umgang mit seinem Nachfolger vollends aus - und spart nicht mit Kritik an dessen Politik.

Ex-US-Präsident Barack Obama hat seinen Nachfolger Donald Trump ungewöhnlich scharf kritisiert. Bei einer Kundgebung im Staat Wisconsin warf Obama dem Präsidenten und anderen Republikanern Lügerei vor. Dazu verwies er auf ein jüngstes Versprechen Trumps, noch vor den Zwischenwahlen eine Steuersenkung durchs Parlament zu bringen. "Der Kongress tagt vor der Wahl nicht einmal! Er denkt es sich einfach aus", sagte Obama am Freitag vor einer Menge in der Sporthalle einer Highschool in Milwaukee.

"Alles, was ich sage, könnt ihr nachschlagen", sagte Obama. Republikaner sagten hingegen die Unwahrheit, wenn sie versprächen, Bürger mit Vorerkrankungen zu schützen, zugleich aber die in seiner Amtszeit eingeführte verpflichtende Gesundheitsversorgung abschaffen wollten. "In unserem öffentlichen Leben haben wir noch nie Politiker erlebt, die so unverfroren, wiederholt, unverblümt, schamlos lügen. Einfach Dinge erfinden", kritisierte Obama. Oben nennen sie unten, schwarz ...

