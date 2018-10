Die britische Kosmetik-Kette Lush verzichtet auf traditionelle Werbung, provoziert aber mit Kampagnen für Menschenrechte, Umwelt- und Tierschutz.

Hilary Jones' Augen funkeln kampfeslustig. "Ich war Vollzeit-Aktivistin: Atomkraft, Apartheid, Umweltverschmutzung. Es gab so viel, wogegen ich mich wehren musste", erinnert sich die Britin. 23 Jahre später kämpft Jones immer noch: für Menschenrechte, Umwelt- und Tierschutz. Hennarotes Haar, Tätowierungen an der Wade und am Oberarm, ein Blümchenmuster am linken Ohrläppchen - eine Rebellin ist Jones geblieben, einen Arbeitsvertrag hat sie bis heute nicht. Das Besondere: Statt für eine der einschlägigen Organisationen wie Greenpeace, Amnesty International oder WWF arbeitet Jones als Managerin für den britischen Kosmetikriesen Lush, der mit seinen knallbunten Seifen, Parfüms und Badezusätzen mehr als eine Milliarde Euro im Jahr umsetzt, 22000 Mitarbeiter beschäftigt und weltweit fast 1000 Läden betreibt. Ihr Job: Jones ist als "Ethik-Direktorin" die Abteilung Attacke, sie gibt Lush bei Themen eine Stimme, die sie und ihren Chef, Lush-Gründer Mark Constantine, gerade umtreiben. Immer wieder bietet Lush in seinen Filialen aber auch kleinen Graswurzelbewegungen, die sich in den Bereichen Umweltschutz, Menschenrechte und Tierschutz engagieren, ein Forum; stellt die eigenen Schaufenster für Plakatkampagnen von NGOs zur Verfügung und finanziert deren Aktionen mit Zuwendungen aus dem sogenannten Charity Pot - gespeist wird der durch den Verkauf einer Bodylotion, deren kompletter Erlös, bis auf die Mehrwertsteuer, für die Förderung von Kampagnen verwendet wird. Ob gegen die Verwendung von Mineralien in der Kosmetik, die durch Kinderarbeit gewonnen werden, die Massentötung von Haien oder jüngst einen Skandal um englische Polizisten, die als Spitzel in der linken Szene Kinder zeugten - Lush zeigt Flagge. Weder Jones noch ihren Boss plagt die Sorge, damit andersdenkende Kunden zu vergraulen. "Wenn Sie partout Füchse jagen wollen, sollten Sie unsere Produkte nicht kaufen", sagt Tierschützer Constantine, der stets in geblümten Hemden auftritt und für ein Verbot der traditionsreichen englischen Fuchsjagd kämpfte: "sie sollen wissen, wo wir stehen." Mit dieser demonstrativen Haltung und seiner offensichtlichen Freude an der Provokation ist der unkonventionelle Lush-Gründer im Wirtschaftsleben ein echter Exot und der wahrscheinlich politischste Unternehmer Europas. Denn auch wenn Self-Made-Mann Constantine mit seinem Erfolg beweist, dass Haltung und Umsatzwachstum einander nicht ausschließen müssen - noch immer tun sich anders als in England oder den USA hierzulande Konzernchefs und Manager schwer damit, öffentlich ihre Meinung zu Themen zu sagen, die nicht direkt mit ihrem Geschäft zu tun haben.

Andererseits ist das öffentlichkeitswirksame Besetzen von Themen auch ein probates Mittel, in die Zeitungen oder ins Fernsehen zu kommen und das ist ein wesentlicher Teil von Constantines Strategie. Denn die Kosmetikkette ...

