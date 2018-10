27. Oktober 2018 - 12:05 Uhr - So kennt man den Bitcoin nicht. Tag 13 in einer krassen seitlichen Bewegung. Und man fragt sich, ob das alles mit rechten Dingen zugeht. - Ein Blick auf den logarithmischen 3-Stunden-Chart des Bitcoins zeigt, was ich meine. Seit 13 Tagen bewegt sich der Bitcoin innerhalb einer Range von sage und schreibe 150 USD. Das ...

Den vollständigen Artikel lesen ...