Audible-Gründer Donald Katz über den Ursprung des Hörbuch-Portals, den Trend zu Podcasts und was deutsche Gründer vom US-Markt lernen können.

Herr Katz, bevor Sie 1995 Audible gründeten, haben Sie Bücher geschrieben. Warum sollte ich die besser bei Audible anhören, anstatt sie zu lesen?Da fallen mir vor allem zwei Gründe ein. Zum einem, weil es von einem Schauspieler gesprochen wird, der mein Buch wie ein Drehbuch liest. Seine Interpretation fügt meinem Verständnis des Textes eine ganz neue Ebene hinzu. Das ist eine Kombination, die ich total faszinierend finde. Als Autor hat man beim Schreiben natürlich auch schon eine Stimme im Kopf, aber durch einen Schauspieler, der mein Werk liest und dadurch filtert, bekommt die Geschichte einen neuen kreativen Kick.

Und der andere Grund?Ist ein ganz praktischer. Zwei meiner Bücher sind ungefähr 600 Seiten lang. In der heutigen Zeit haben Menschen nicht mehr die Zeit, so viel zu lesen. Das war der Grund, weshalb wir Audible gegründet haben. Anstatt nur zwanzig Minuten vor dem Einschlafen Zeit zum Lesen zu haben, kann man ganz einfach nebenbei Bücher hören: beim Sport, beim Autofahren oder im Zug.

Was ist denn Ihr Markenkern? Klassische Hörbücher oder neuartige Podcast-Formate?Ich habe Audible nicht als Hörbuch-Firma gegründet. Unser Ziel war es von Anfang an, die Macht des gesprochenen Wortes im Mainstream der Medien zu verankern, neben Büchern, Filmen und Musik. Längere Audiofeatures spielten in den USA anders als in Deutschland im Radio damals überhaupt keine Rolle. Der zentrale Charakter unseres Ansatzes ist es deshalb, Bücher als gesprochene Drehbücher zur Interpretation zu positionieren.

Zurzeit hat man allerdings das Gefühl, dass vor allem kurzweilige Podcasts einen Hype erleben.Dieses Konzept eröffnet völlig neue Möglichkeiten. Podcasts kann jeder machen. Wir bleiben aber eine Plattform für Profis. Wir gucken uns deshalb natürlich die Podcast-Szene genau an, ...

