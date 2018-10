Weinfelden (ots) - Der Lieferant Natsu Foods GmbH & Co. KG macht

aktuell einen Rückruf des Produktes "Sushi Joto, 200g" und "Sushi

Nishi, 190g" mit dem Verbrauchsdatum 30.10.2018. Es kann nicht

ausgeschlossen werden, dass sich in den genannten Produkten schwarze

Plastikfremdkörper befinden. Der Lieferant Natsu Foods GmbH & Co. KG

empfiehlt daher dringend die betroffenen Produkte nicht zu

konsumieren.



Die Produkte "Chef Select to Go, Sushi Joto, 200g und Sushi Nishi,

190g" mit dem Verbrauchsdatum 30.10.2018 hergestellt von Natsu Foods

GmbH & Co. KG wurden bei Lidl Schweiz verkauft. Aus Gründen des

konsequenten Verbraucherschutzes hat Lidl Schweiz sofort reagiert und

die betroffene Ware bereits aus dem Verkauf genommen.



Lidl Schweiz ruft alle Kunden auf, die betroffenen Produkte

hergestellt vom Lieferanten Natsu Foods GmbH & Co. KG nicht zu

verzehren und diese in einer Lidl Filiale zurückzugeben.

Selbstverständlich wird der Kaufpreis erstattet, auch ohne Vorlage

des Kassenbons.



Andere bei Lidl Schweiz verkaufte Produkte des Lieferanten Natsu

Foods GmbH & Co. KG sowie weitere Artikel der Marke "Chef Select"

sind von dem Rückruf nicht betroffen.



Natsu Foods GmbH & Co. KG entschuldigt sich bei allen betroffenen

Kunden für die verursachten Unannehmlichkeiten.



Originaltext: LIDL Schweiz

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100016795

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100016795.rss2



Kontakt:

Medienstelle:

Lidl Schweiz

Dunantstrasse 14

8570 Weinfelden

071 627 82 00

media@lidl.ch