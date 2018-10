Auch wenn die Staatsschulden hoch sind, private Haushalte in Italien haben hohe finanzielle Vermögen. Nun richtet sich die Bundesbank mit einem Vorschlag an den Staat: Reiche sollen für ihr Land bürgen.

Die Deutsche Bundesbank schlägt der Regierung in Rom die Einführung einer Zwangsanleihe vor, mit der reiche Italiener direkt für die Schulden ihres Staates haften. "Die italienische Bevölkerung wäre verpflichtet, die Solidaritätsanleihen zu erwerben, und zwar beispielsweise in Abhängigkeit vom Nettovermögen der Haushalte", schreibt der Leiter der Abteilung Öffentliche Finanzen bei der deutschen Notenbank, Karsten Wendorff, in einem Gastbeitrag der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" (Samstagausgabe). Bei einem "Solidaritätssatz" ...

