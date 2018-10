Brasilien hat enormes Potenzial, doch das Land befindet sich in einer schwierigen Situation. Ein Überblick, was im fünftgrößten Land der Welt auf dem Spiel steht.

Brasilien steht vor einem Umbruch. Der Rechtspopulist Jair Bolsonaro dürfte die Präsidentenwahl am Sonntag gewinnen. Der Ex-Militär verunglimpft Frauen, Schwarze und Schwule, liebäugelt mit der Militärdiktatur und will hart gegen Verbrecher vorgehen. Das Land hat enormes Potenzial, doch seine Situation ist schwierig - ein Überblick, was im fünftgrößten Land der Welt auf dem Spiel steht.

Trump

Jair Bolsonaro wird der "Trump Brasiliens" genannt. Er wettert gegen das politische Establishment, setzt auf soziale Medien und verehrt das Militär. Vom Wahl-Slogan des US-Präsidenten Donald Trump inspiriert propagiert er die Parole "Brasilien zuerst". Sein Sieg könnte auch in Südamerika dem Rechtspopulismus Auftrieb geben. "Was in Brasilien gerade mit der extremen Rechten passiert, könnte einen Einfluss auf die ganze Region haben", warnt der Politikwissenschaftler Maurício Santoro.

Regenwald

Bolsonaro ...

Den vollständigen Artikel lesen ...