von Redaktion Euro am Sonntag Der Rentenmarkt hat im September ganz besonders die Blicke auf sich gezogen. So legten die Renditen am US-Anleihemarkt stark zu, schließlich rentierten die zehnjährigen Treasuries so hoch wie seit sieben Jahren nicht: bei über 3,2 Prozent. Kein Wunder, dass im vergangenen Monat bei den europäischen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...