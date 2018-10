von Annika Zarenko, Gastautorin für €uro am Sonntag Auch nach langem Hin und Her wird vom Gesetzgeber lediglich eine Fortbildungspflicht verlangt. Doch was bedeutet das für die Branche - und auch für die Kunden? Gewerblich tätige Makler und Verwalter müssen seit August 2018 alle drei Jahre 20 Weiterbildungsstunden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...