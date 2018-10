Eine saubere, billige, sichere Seefahrt - dafür sollen autonome Schiffe sorgen. Der erste computergesteuerte Containerfrachter wird derzeit in Norwegen entwickelt. Noch aber fehlt etwas Entscheidendes.

Ruhig gleitet die Yara Birkeland über den Oslofjord im Süden Norwegens. Es ist der perfekte Tag für eine Bootsfahrt, keine Wellen, klare Herbstluft, geringes Unfallrisiko. Doch plötzlich dreht das Schiff ab - und rammt mit dem Bug einen Bootssteg. Hier oben steht Ketil Olaf Paulsen, er beugt sich vor, schaut hinab auf sein Boot und murmelt: "Deshalb braucht das Schiff Sensoren und Kameras."

Noch ist die Yara Birkeland nur ein Modell, sechs Meter lang, aus weißem Kunststoff. Sie dreht hier zu Testzwecken ihre Runden. Doch Paulsen, Geschäftsleiter beim norwegischen Rüstungskonzern Kongsberg und dort zuständig für die Technologieentwicklung, hat Größeres vor: Er will das erste Containerschiff der Welt entwickeln, das keine Crew braucht.

Im animierten Video, das Paulsen später in einem Konferenzraum der Kongsberg-Zentrale zeigt, ist die Yara Birkeland auf 80 Meter Länge angewachsen und mit 120 Containern beladen. Gespickt mit Kameras und Sensoren, gesteuert von einer Künstlichen Intelligenz, soll sie von 2020 an für den Chemiekonzern Yara Tausende Säcke mit Pflanzendünger über den Fjord schippern, von der Fabrik auf der Halbinsel Herøya zum 52 Kilometer entfernten Containerhafen Larvik.

Bis zu 40.000 Lkw-Fahrten im Jahr soll das Schiff ersetzen - und dank Batterieantrieb emissionsfrei pendeln. In der Testphase werden Seeleute mit an Bord sein; zwei Jahre später werde das Boot dann unbemannt in See stechen, sagt Paulsen. Anfang November beginnen in einer Werft in Rumänien die Bauarbeiten.Schiffe ohne Besatzung auf hoher See kamen bisher nur in Piratenspukgeschichten vor, jetzt beschäftigen sie auch Schiffsbauer, Reeder und Logistikfirmen. Wenn selbstfahrende Trucks bald den Güterverkehr auf der Straße erleichtern - warum nicht auch autonome Schiffe den Transport auf dem Meer?

In wenigen Jahren werden zahlreiche Roboterschiffe die Küsten entlangfahren, prophezeit Paulsen, perfekt eingetaktet in die Logistikketten von Fabriken und Häfen. Auch Personenfähren ohne Crew plant Norwegen. Und von 2030 an könnte der internationale Seeverkehr Schritt für Schritt automatisiert werden, glauben Ingenieure des Konzerns Rolls-Royce, die ebenfalls an Roboschiffen forschen. Ein entscheidender Rohstoff aber fehlt ihnen bislang noch: Daten, um die Algorithmen zu trainieren, die einst das Steuer übernehmen sollen.

Der Verkehr, hoffen Experten, wird mit ihnen sicherer, denn 60 Prozent der Unfälle auf hoher See verursachen Menschen. Er wird billiger, denn die Kosten für die ...

