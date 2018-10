Für den Montag stehen neue Zahlen von BYD an und die Analysten haben insgesamt recht hohe Erwartungen an den chinesischen Autobauer. Im Schnitt wird mit einem Ergebnis von 0,567 HKD gerechnet, was einem Zuwachs von rund 30 Prozent entsprechen würde. Beim Umsatz werden 37,86 Milliarden HKD angepeilt. Im Vergleich zum Vorjahr wäre das eine Steigerung um 11,7 Prozent.

Ob BYD diese Erwartungen erfüllen können wird, bleibt abzuwarten. Die Anleger sind aber offenbar skeptisch, denn am Freitag ging ... (Robert Sasse)

