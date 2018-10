Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) hat CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer für ihre Äußerungen über einen möglichen Bruch der Großen Koalition nach der Hessen-Wahl scharf angegriffen. "Wenn die CDU-Generalsekretärin über ein frühzeitiges Ende der GroKo spekuliert, ist das ein dreistes Ablenkungsmanöver von den Grabenkämpfen in der eigenen Partei", sagte Dreyer, die gleichzeitig stellvertretende SPD-Vorsitzende ist, der "Bild am Sonntag".

Sie verbreite maximale Unsicherheit. "So ein Wahlkampfmanöver ist riskant, weil es Landtagswahlen entwertet und Politikverdrossenheit fördert", so Dreyer. Kramp-Karrenbauer hatte bei einer Wahlkampfveranstaltung in Hessen einen Bruch der Großen Koalition als denkbares Szenario nach der Landtagswahl in Hessen ins Spiel gebracht.