Wer sich an den Börsenindikator gehalten hat, konnte den jüngsten Turbulenzen ganz entspannt zusehen. Das Verkaufssignal am 10. Juli entpuppte sich als goldrichtig. 25 Jahre ist die Entwicklung des Börsendiktators her. Von Anfang an überzeugte er durch seine einfache Struktur und seine hohe Treffsicherheit. "Was mir aber besonders an ihm gefällt, ist, dass seine Befolgung nicht nur zu einem wesentlich höheren Anlageergebnis geführt hat, sonders dass dieses auch noch mit einem wesentlich geringeren Risiko als die Dauer-Aktienanlage erzielt wurde. Im Mittel der Zeit war der Anleger, der sich an den Indikator gehalten hat, nur in der Hälfte der Zeit investiert. Jede Katastrophe, jede Krise und jedes Unglück hat ihn also nur mit der halben Wahrscheinlichkeit getroffen. So war der Börsenindikator-Anleger weder beim Platzen der Internetblase im Jahr 2001 noch bei der Finanzkrise im Jahr 2008 dabei. Entscheidend für den langfristigen Anlageerfolg ist wohl auch einmal eine Baisse auszulassen. In den letzten 25 Jahren hat der Börsenindikator von seiner Prognosekraft offenbar keinen Deut verloren", sagt der Erfinder des Indikators Thomas Gebert.

